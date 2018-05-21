«Зелёные воины» на берегу Семёновского озера нашли патефон

Почти полторы тонны мусора всего за 90 минут собрали вокруг Семёновского озера участники проекта «Чистые игры в Мурманске». В акции приняли участие активисты ОНФ, члены администрации города и неравнодушные горожане.

21 команда, около ста тридцати участков боролись за чистоту в одном из любимейших мест отдыха горожан - на побережье Семёновского озера. Добровольцам удалось собрать без малого 320 мешков с мусором. Но простой субботник организаторы превратили в квест со своими условиями и призами. Одну из наград, например, присуждали за самый необычный найденный предмет. Каждая команда получила карту и задание, а так же закрепленную территорию, где и предстояло навести чистоту.

- Участники субботника за определенное количество времени должны были собрать как можно больше мусора, причём мусор должен собираться раздельно: пластик, стекло и прочий мусор укладывается в отдельные пакеты, - рассказывает об условиях Ирина Чеховская, организатор проекта в Мурманске. - Затем мусор взвешивается. В зависимости от категории мусора присуждается отдельная категория сложности. Победителем станет та команда, которая соберёт наибольшее количество баллов.

Но главное в «Чистых играх» - эко соревнование. Её цель - сделать любимый город чище, а соревновательный дух лишь добавляет азарта и задора.

Вместе с горожанами в акции приняли участие активисты Общероссийского народного фронта, сотрудники прокуратуры и мэр города Дмитрий Филиппов.

-Это Всероссийская акция и очень приятно, что Мурманск присоединился к ней. Мы знаем, что экология - острый вопрос, решать его необходимо. Приятно, что на эти акции откликаются молодые люди. Им небезразличен город, в котором они живут, - говорит Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск.

Чаще всего волонтерам попадался самый опасный мусор – изделия из пластика и батарейки. «Трофеями» участников также стали ковры, диванные подушки, мангалы, чемоданы, промышленные бидоны для молока, ржавые детали от автомобилей. Активистам удалось обнаружить залежи автомобильных покрышек, которые кто-то много лет складировал в яму, а команда «Зелёные воины» нашла патефон. Судя по его состоянию, выброшен он давно, но сохранил узнаваемый внешний облик. Артефакт принёс команде победу в конкурсе за самую необычную находку.