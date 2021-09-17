Зелёные ящики призывают нас сдавать макулатуру

Старую периодику или использованные в офисе листы А4 теперь можно оставлять в специальном контейнере для сбора макулатуры. Такой полезный ящик установили в центре города.

Объёмный ящик зелёного цвета возле торгового центра в Мурманске одним только видом намекает, что функция у него экологическая. Каждый желающий может складывать сюда бумагу: это могут быть старые газеты или журналы, ненужный картон. К «запрещёнке» относятся упаковки от яиц и тетрапак.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Совсем скоро у нас появится 63 таких экобоксов для сбора макулатуры. Это много. Для всех мурманчан они станут в шаговой доступности».

Сбор макулатуры не ограничивается только бережным отношением к природным ресурсам. Собранный материал продадут, а вырученные денежные средства направят на лечение детей.

Юлия Смолкина, представитель благотворительной организации: «Проект «Бумажная помощь» является социальным и благотворительным, и просветительским. Он был запущен в Череповце в 2021 году и начал реализовывать в Москве, а теперь доступен и мурманчанам».

Эффективность ящика только предстоит оценить. Кто знает, возможно, совсем скоро, как в далеком советском прошлом, мы увидим шагающих горожан с аккуратно перевязанными стопками газет.