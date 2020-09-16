Зелёный цвет воды в реке Роста напугал горожан

По информации пользователей социальных сетей рака Роста в Мурманске стала ядовито зеленого цвета.

Предполагают, что воду загрязнили каким-то химическим веществом, вот только прибывшие на место ЧП службы, яркое пятно не обнаружили, как и источника выбросов.

Напомним, водоём расположен в северной промышленной части города и впадает в Кольский залив.

Роста считается одной из трёх самых загрязнённых рек в регионе.