«Зелёный коридор» открылся для пожилых жителей столицы Заполярья в диагностическом центре Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина

Теперь у северян возраста 65+ появится возможность пройти вакцинацию без длинных очередей и столпотворений в коридоре.

Несмотря на все предпринимаемые меры безопасности, пандемия коронавируса пока что не собирается отступать. С каждым днём число жертв свирепой болезни неумолимо растёт. Избежать распространение ковида можно, если соблюдать простые правила: носить индивидуальные средства защиты, чаще обеззараживать руки и, конечно, прививаться.

Наталья Березина, заместитель главного врача по организационно-методической работе ГОБУЗ «МОКБ им. П. А. Баяндина»: «Эпидситуация тревожная, отмечается рост заболеваемости, увеличивается число госпитализаций в инфекционный госпиталь, в том числе в областную больницу. Соответственно, темпы плановой помощи могут снизиться, потому что для работы в инфекционное отделение привлекается медперсонал постоянных отделений. Поэтому вакцинация сейчас актуальна как для пациентов, так и для медицинских работников».

В особой группе риска находятся пожилые люди, ведь часто их иммунная система ослаблена, ей труднее бороться с вирусными инфекциями. Пенсионеры нередко страдают от хронических заболеваний, которые могут существенно усугубить ситуацию в случае заболевания CoVID-19.

Чтобы минимизировать социальный контакт пожилых людей с другими пациентами, при прохождении вакцинации в Мурманской областной больнице, открыли специальный «зелёный коридор», позволяющий сделать прививку, не простаивая при этом в больших очередях.

Делают прививку только после тщательного осмотра врачом пациента, у которого есть противопоказания, например, явные признаки болезни, она запрещена. Но, а тех, кто здоров, вакцинируют без проблем. Например, Людмила Душная приходит прививаться уже второй раз. Признается, что проблем с записью у неё не возникало ни в первый, ни во второй раз.

Чтобы записаться на вакцинацию по принципу «зелёного коридора», пенсионерам старше 65 необходимо позвонить на номер 285-318, сделать это можно с понедельника по пятницу - с 12.00 до 15.00.