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Зелёный Мыс в Мурманске - место, куда горожане приходят отдохнуть и порыбачить

Кроме того, причалом всё чаще интересуются и участники туристических маршрутов.

Но за этим участком долго не следили, там постепенно скапливался мусор. После обращения мурманчан в администрацию города и в региональный исполком Народного фронта территорию привели в порядок.

В хорошую погоду на Зелёном Мысе достаточно многолюдно, взрослые гуляют, дети играют на берегу, рыбаки ждут своего улова.

Участок у залива рядом с причалом №19 давно стал местом притяжения, но его территория не облагорожена. Людей огорчает также то, что безответственные посетители бросают мусор прямо под ноги. Ямы, где асфальт рушился, некоторые люди принимают за урны. Неподалеку стоит брошенная сожженная машина. Чтобы помочь любимому месту стать чистым и комфортным для отдыха, неравнодушные мурманчане обратились в Народный фронт.

Алла Смирнова, мурманчанка: «Я тут рыбачу уже пять лет. Когда стоит хорошая погода, то здесь вся площадка забита людьми».

Владимир Филимонов, мурманчанин: «Дело в том, что здесь проходят и туристические маршруты. Надо это место сделать красивым».

Активисты Народного фронта откликнулись на просьбы земляков, попросили администрацию Мурманска помочь привести территорию в порядок, а также рассмотреть возможность её благоустройства.

Сейчас здесь убрали всю грязь и отходы, а на выезде поставили мусорный бак.

Максим Сахневич, руководитель регионального направления по Северо-Западному федеральному округу Народного фронта Мурманской области: «Продолжается работа с муниципалитетами, с администрацией города-героя Мурманска. Мы сначала созвонились с Иваном Николаевичем направили ему просьбу. Очень приятно, что он дал поручение и в короткий промежуток времени здесь всё убрали. Теперь здесь урны, контейнеры, всё чисто».

Глава города Иван Лебедев поблагодарил неравнодушных северян за внимательное отношение к городским пространствам и за обращение по этому поводу.

Иван Лебедев, глава города Мурманска: «Огромные слова благодарности жителям, которые поддерживают и следят за этим местом. А мы продолжим работу и в зимний период. Призываю горожан соблюдать чистоту».

Скоро на территории рядом с причалом установят дополнительные скамейки для комфортного отдыха.

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