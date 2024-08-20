Зелёный наряд создают для мурманского детского сада № 123 к новому учебному году

Но это не шары и мишура, а зелёные насаждения. Специально для комфортной жизни малышей здесь высаживают цветы и кустарники.

Кусты сирени, спиреи, рябины и шиповника теперь будут украшать прогулочную зону детского сада на улице Достоевского. Дружно, общими усилиями только за один день здесь высадили 19 кустарников. А до начала учебного года здесь высадят ещё 40 зелёных насаждений.

Андрей Шишко, куратор общественного проекта «Инициативы двора»: «Для детей это, безусловно, сюрприз. Тем более, что садик новый и красивый, замечательные игровые пространства. И это озеленение, которое будет сейчас, подарит новые эмоции, новый интерес. И уроки природоведения в детском саду можно будет на примерах данных растениях проводить и изучать их ребятам».

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Было принято решение, раз у нас в Апатитах есть опытная станция, которая выращивает растения, то оттуда привезти сирень, которую сажал, спирею».

В этот день даже юный воспитанник детского сада Даня пришёл с мамой, чтобы помочь в таком благородном и полезном деле.

Мария Косицына, мама: «Мы очень рады, что сюда ходим. Я рада, что у меня ребёнок научился, приобрёл полезный опыт и с раннего возраста - почти с трёх лет посадил первое дерево. Сажали сирень и рябину. Ребёнку очень понравилось. Надеюсь, что на даче тоже будет сажать деревья».

Ольга Патлаенко, заведующая детским садом №123 г. Мурманска: «Здесь земля достаточно проблемная для озеленения. Нужно вложить очень много труда, чтобы прижились растения, которые нужны для образовательного процесса. Все мы понимаем, чем больше растений окружает ребёнка, деревьев, кустарников, тем ближе к нему природа. Тем легче педагогу решать образовательные задачи, прежде всего, нравственного воспитания и познавательного развития».

К акции присоединилась и дачный фермер Елена. Она принесла в дар детскому саду свои цветы, высадкой которых занимается очень много лет и с большой любовью к ним относится.

Елена Кракенене, дачный фермер: «Цветы выращиваю сама. Это однолетники лобелия, львиный зев и гацания – африканская ромашка. Конечно, привезла ещё в подарок шиповник-рассаду и карликовую рябину».

Всего в детском саду более 300 воспитанников. И есть у педагогов мечта – в будущем создать на территории полноценный огород, чтобы дети могли видеть, как растут и зреют ягоды и овощи.