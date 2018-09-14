«Зелёный рекорд» - для самого зелёного города за Полярным кругом

15 сентября в 11 часов утра мурманчане и гости города смогут принять участие в ежегодной акции «Зелёный рекорд». Мероприятие пройдёт во всех округах столицы Заполярья. Тысячи саженцев, садовый инвентарь и даже лунки в парках и скверах города уже готовы.

На «Зелёный рекорд» жители областного центра соберутся уже в 7 раз. Акция организована администрацией города. За это время Мурманск зелёное убранство города увеличилось более чем на три десятка тысяч деревьев и кустарников. Среди них, любимая всеми сирень, традиционные рябина, жимолость, боярышник, черемуха и березы. Всего более пяти тысяч. Подробная информация о местах проведения акции размещена на сайте администрации города Мурманска.

- Принять участие в акции может каждый. Она будет проходить на более чем двадцати площадках во всех округах Мурманска, - рассказывает Герман Иванов, депутат Мурманской областной думы. - Я приму участие в мероприятии в Первомайском округе, в сквере на Шабалина. Призываю всех присоединиться к нашей акции, приходите. Давайте сделаем наш самый зелёный город за Полярным кругом ещё зеленее!