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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.09.24 19:30

«Зелёный рекорд»: и на улицах Мурманска будут яблони цвести

Акция «Зелёный рекорд» проводится в Мурманске с 2013 года.

В субботу сотрудники Мурманской областной Думы, их семьи и члены молодёжной палаты высаживали саженцы яблони и сирени. По словам специалистов Мурманских городских парков и скверов, растения адаптированы к жизни в северных условиях и хорошо приживаются.

Акция «Зелёный рекорд» состоялась в сквере возле памятника С.М. Кирову.  Участники приурочили событие к 30-летию Мурманской областной Думы. Деревья здесь высаживали члены молодёжной палаты, сотрудники аппарата регионального парламента и депутаты.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Именно здесь, в нашем любимом сквере, посадим молодые деревья».

Для высадки по всему Мурманску было подготовлено 10 тысяч саженцев – вдвое больше, чем в прошлом году.

Всего в сквере перед облдумой в этот день было высажено порядка 60 саженцев. Некоторые участники акции пришли помогать в хорошем деле семьями.

Роман Пономарёв, депутат Мурманской областной Думы: «Мы каждый год участвуем в высадке деревьев. Это доброе дело».

Такая командная работа - это хороший пример для молодёжи, которой есть на кого равняться.

Софья Золотарёва, член молодёжного парламента при Мурманской областной Думе: «Мне акция очень нравится. Мы сегодня присоединились к нашим наставникам, депутатам, чтобы внести свой вклад в доброе дело».

В этом году «Зелёный рекорд» состоялся уже в 12 раз. Улицы города украсили саженцы сирени, шиповника, кизильника, пузыреплодника, аронии, а также яблони, черемухи, рябины, березы и осины.

Всем участникам акции был предоставлен необходимый инвентарь.

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