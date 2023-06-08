Земельный вопрос Староверова, или В Мончегорске продолжается история с незаконно занятым бывшим мэром города участком Главрыбвода

Дмитрий Староверов постарался легализовать самозахват через Росимущество. Но попытка эта успехом не увенчалась.

Как телередакция «Арктик-ТВ» уже сообщала в специальном репортаже «Староверов против – 2», бывший мэр Мончегорска в 2017 году перекупил право на владение земельным участком в живописном месте на берегу Мончегубы озера Имандра. Купил, построил домик, сделал забор. И всё бы ничего, но оказалось, что деятельность Дмитрий Геннадьевич развёл не только на своей земле, но и на соседнем участке, который находится в собственности Главрыбвода. Причём раньше организация планировала передать эту территорию администрации Мончегорска, а та, в свою очередь, предлагала отдать её многодетным семьям или другим льготникам.

Подтверждает эти слова имеющаяся в распоряжении редакции переписка Главрыбвода с чиновниками. Но мэр хода бумаге не дал и решил вопрос по-своему - самозахватом. Оба этих участка оказались огорожены забором.

Сейчас же, когда историей заинтересовались контролирующие органы, в том числе и прокуратура, бывший мэр, как мы предполагаем, самозахват решил легализовать. А потому написал письмо в Росимущество, где предложил свой участок и кусок незаконно занятого объединить в один.

Однако и здесь у Дмитрия Геннадьевича ничего не вышло. Росимущество ему отказало и, более того, незаконно занятую территорию потребовало освободить. Более того, информацию о правонарушении в очередной раз направили в надзорные органы.

Суд, конечно, ещё идёт. Одно из заседаний по земельному вопросу как раз состоялось в Мончегорске 8 июня. Истцом в нём выступает прокуратура, которая также требует нарушение устранить, а незаконно занятый участок вернуть обратно государству.

И похоже, что Дмитрию Староверову свои землевладельческие аппетиты всё-таки придётся немного урезонить.

Кстати, интересный вопрос: построенный им дом стоит только на купленном участке или же частично залазит на захваченный? Как бы сносить постройку не пришлось. Стройматериалы сейчас стоят дорого, а Дмитрий Геннадьевич хлебной должности мэра города металлургов уже лишился.