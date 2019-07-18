Землю – мурманчанан, которые хотят украсить город

Городские улицы благоухают и радуют цветением сирени и рябин мурманчан и гостей областного центра, а во дворе на улице Орликовой садоводы-любители ухаживают за своими кустарниками и цветущими растения. Сегодня для трудолюбивых горожан привезли грузовик земли.

С каждым годом любителей дворовых садиков и цветочных клумб в Мурманске становится всё больше. Например, во дворе на улице Орликовой живут северяне, которые высаживают деревья и создают цветочные композиции на клумбах под окнами многоэтажки. Взглянув на такой палисадник, забываешь о том, что находишься на Крайнем Севере.

«Вы знаете, мы много времени отдаём этому занятию, - говорит мурманчанка Любовь Кизина, - создаём такую красоту».

Жители дома подали заявку и на участие в конкурсе «Мой зелёный город - мой уютный дом» для того, их двор стал ещё краше и уютнее, а для этого энтузиастам-озеленителям потребовался грунт. Власти города прислушались к пожеланию садоводов и направили грузовик с плодородной почвой добровольным озеленителям.

«Мурманчане, которые пожелают принять участие в данном конкурсе, необходимо обратиться к депутату горсовета, - говорит Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска, - а они помогут и с доставкой земли, и составлением заявки на конкурс».

Землю в таких больших объёмах по желанию жителей привезут на любую территорию: будь-то двор, детский сад или школа.