Зенитчики армейского корпуса Северного флота отразили нападение условного воздушного противника

Гордость зенитчиков Северного флота - модули разведки и управления «Барнаул-Т». Они поступили на вооружение армейского корпуса недавно. Но военнослужащие уже усердно оттачивают навыки работы с комплексами.

Если коротко, то эти устройства позволяют вести воздушную разведку, а также управлять подчиненными подразделениями и их вооружением. Установлены модули на базе гусеничных шасси, а также двухзвенных вездеходов «Витязь».

На занятия были привлечены более 60 военнослужащих и 10 единиц техники. Участники совершили марш-бросок и боевое развертывания. Современная техника имеет специальный учебный режим, что позволяет моделировать сражение, цели и поражать их.