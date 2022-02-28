Зенитчики и артиллеристы арктической бригады Северного флота на полигоне в районе посёлка Алакуртти провели практические занятия

Военнослужащие на самоходных артиллерийских установках «Гвоздика» совершили марш-бросок в назначенный район и отработали маскировку техники в полевых условиях. После этой учебной задачи батарея выполнила норматив по сворачиванию со сменой боевой позиции.

Зенитчики арктической бригады с помощью электронного тренажёра оттачивали навыки стрельбы из переносных зенитно-ракетных комплексов по воздушным целям. По мнению экспертов, полевой тренажёр прививает военнослужащим навыки работы с ПЗРК, а вся тренировка в комплексе позволяет наладить слаженность действий в составе подразделения на неподготовленной местности в любое время года и в различных погодных условиях.