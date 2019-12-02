Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2ДТ» прикроет небо Заполярья

Дивизион арктических зенитных ракетных комплексов «Тор-М2ДТ» отдельной мотострелковой бригады Северного флота заступил на боевое дежурство в Мурманской области.

Опытное боевое дежурство новые комплексы, установленные на шасси двухзвенного вездехода «Витязь», начали нести с конца августа. На протяжении трёх месяцев военнослужащие отрабатывали действия по обеспечению контроля воздушного пространства.

Личный состав оснащённого новыми системами дивизиона ПВО прошёл полный курс обучения и выполнил первые боевые стрельбы на военном полигоне в Астраханской области. Комплекс обеспечивает контроль воздушного пространства и поражение крылатых ракет, авиабомб, самолётов, вертолётов и крупных беспилотных летательных аппаратов, не опознанных системой «свой-чужой» в ближней зоне.

«С приходом машин наши возможности возросли в два раза и по боекомплекту, и по дальности поражения и обнаружения», - отмечает Александр Быченков, командир зенитного ракетного дивизиона мотострелкового соединения Северного флота на «Тор-М2ДТ».