Жаловаться легче, чем самим решать проблемы во дворе

Как улучшить придомовую территорию - решать жильцам. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» продолжает реализовываться в Мурманске. В его рамках областному центру выделили 65 миллионов рублей.

Двор дома № 26 корпус 2 на улице Свердлова сегодня стал местом встречи депутатов горсовета и жильцов. Отсюда в адрес администрации регулярно поступают жалобы на то, что жители недовольны состоянием придомовой территории.

- Я хотела бы, во-первых, дорогу нормальную увидеть. Её ни разу ещё не делали, а дому 55 лет! – говорит Ольга Бачище, жилец дома № 26/2 на улице Свердлова Мурманска. - Прошлой осенью спилить старые упавшие деревья. Пришли рабочие, завязали верёвочки и всё. Дождались того, что выпало много-много снега. Они спилили все верхушки, а вот теперь пни торчат.

Представители горсовета приехали, чтобы предложить жителям поучаствовать в программе «Формирование комфортной городской среды» и разом решить все свои проблемы. По ней квартировладельцы могут самостоятельно выбрать, как улучшить придомовую территорию. Но для этого необходимо организовать собрание собственников жилья, договориться о том, что необходимо сделать во дворе и составить проект. Позитивный опыт таких встреч уже был.

- На Ледокольном проезде действует хорошая инициативная группа жильцов, - приводит пример Виктор Хабаров, депутат Совета депутатов города Мурманска. – Всё зависит от того, как быстро удастся провести собрание жильцов, так как для принятия решения необходимо 51% голосов собрать. Надо, чтобы люди определились, чего они хотят. Вот это самое сложное на первоначальном этапе работе.

Здесь жильцы, несмотря на жалобы, на контакт идти не спешат. Кроме Ольги к назначенному сроку на встречу пришла ещё одна представительница дома. Остальных депутатам горсовета собирать уже пришлось в ходе беседы своими силами. На месте договориться люди так и не смогли, однако, встреча прошла с пользой.

- Люди начинают понимать, что они хозяева, что всё зависит от них. Если они не захотят, то даже президент не сможет своим указом сказать, что вот здесь надо делать, - говорит Тамара Прямикова, координатор федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». - Есть положение, есть порядок и его надо придерживаться.

Следующее собрание в этом дворе, надеются депутаты, будет более многочисленным и упорядоченным. Пока же людям раздали памятки и попросили донести информацию о работе программы до своих соседей.

Напомним, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» был запущен 1 января 2017 года и уже получил поддержку мурманчан. На его реализацию Мурманску выделено 65 миллионов рублей.