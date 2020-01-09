«Жар-птица» «прилетела» в «Сказку»

В новогодние праздники мурманчане любовались на Семёновском озере «Жар-птицей». Так называется спектакль, который подготовили для горожан сотрудники и воспитанники Дома культуры.

Чтобы мурманчанам было некогда скучать в новогодние праздники, в Мурманске организовали несколько городских праздников. Один из них - спектакль на детской площадке «Сказка» около Семёновского озера. Участвуют в постановке ребята из Дома культуры «Первомайский».

- Мы очень долго готовились к этому празднику. У нас будет очень интересная сказка про Жар-птицу, все секреты раскрывать не буду, - не хочет раскрывать всех секретов будущей премьеры участник постановки.

На сцене любимые детские персонажи - Снеговик, целый ансамбль новогодних Ёлочек, Кикимора и Снегурочка. Чтобы не замерзнуть, маленькие и взрослые участники шоу двигаются под зажигательную музыку.

- Мы недалеко живём, поэтому каждый день гуляем здесь, - рассказывает мурманчанка. - Не думали, что сегодня здесь будет праздник.

Несмотря на то, что новогодние каникулы закончились, а погода за окном сегодня не радует, мурманчане желают друг другу, чтобы 2020 год запомнился хорошими событиями: «Как бы это банально ни звучало, но желаю всем счастья, здоровья и тепла!».