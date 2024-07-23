Жара на улице, северяне – на Поморской набережной

В старейшем городе Мурманской области Поморская набережная появилась в 2021 году и сразу стала центром притяжения северян.

На Север пришла аномальная жара и самое лучшее место для отдыха в такую погоду, конечно, у воды. На Поморскую набережную в Колу, самую крупную в регионе, приезжают погулять с детьми, позагорать и заняться спортом немало людей. Несколько площадок, тренажёры и множество лавочек делают пространство идеальным местом для представителей разных поколений.

- Каждый день приходим, потому что ребёнок без качелей не может. Здесь хорошо можно отдохнуть, провести время.