Жара пришла в Мурманск, а народ ломанулся на «Семечку»

Лето – это прекрасная пора, которую любят и ждут все без исключения. Мурманчане радуются первым тёплым денькам как дети, ведь с капризами северной погоды знакомы уже давно - день, два и цифры на градуснике вновь не превышают и +10.

Наконец-то и в Мурманск пришло долгожданное лето, после затяжных пасмурных дней потепление для северян стало радостным событием. С самого утра все бросились ловить жаркие мгновения на Семёновское озеро, где мы и поговорили с горожанами.

В парке многолюдно – мурманчане вышли погреться под лучами тёплого июньского солнышка. Вокруг раздаётся звонкий смех, шум работающих аттракционов, витает запах шашлыка. Даже в пасмурные дни на Семёновском озере хватает людей, а когда на улице тепло, то сюда стараются приходить с самого утра.

Особенно довольны тёплой погодой юные мурманчане. Вместе с родителями они веселятся по полной: едят сладкую вату, кормят уточек и рассекают на мини-автомобилях.

Остается надеяться, что лето погостит в Заполярье немного подольше, будет радовать северян своим теплом.