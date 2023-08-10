Жара в городе: спасатели проводят рейды по водоёмам Мурманска

В такие жаркие дни озёра, которые находятся в черте города, собирают немало отдыхающих, многие из которых, игнорируя запреты, решают искупаться.

Вода освежает, дарит живительное спасение от жары. Даже в будни берега Семёновского озера собирают сотни отдыхающих. Кто-то принимает солнечные ванны, а кто-то решается и искупаться, игнорируя запреты спасателей и прямо говорящие о нарушении таблички. Не заметить такие, сложно даже людям с плохим зрением. Но почему же даже в столь сильный зной нельзя поплавать в своё удовольствие?

Юрий Осадчук, начальник отдела по ГО и предупреждению ЧС администрации города Мурманска: «Вода не прогревается… Это приводит к возможной гибели человека».

Особое беспокойство взывают у участников сегодняшнего рейда дети, которые гуляют без присмотра родителей. Взрослые и сами могут служить плохим примером, например, некоторые пловцы легко достигают середины озера. С такими, конечно, придётся поговорить инспекторам.

Николай Лёгенький, старший государственный инспектор по маломерным судам ГИМс ГУ МЧС России по Мурманской области: «Мы подготовили брошюры и листовки… Будем на эту тему проводить беседы с населением».

Беседы - это хорошо, но штрафовать кого-то специалисты МЧС вряд будут. Впрочем, много противоречий, например, те же любители ледяного плавания купаются у домика «моржей» круглый год. Не будешь же штрафовать спортсменов.

Юрий Осадчук, начальник отдела по ГО и предупреждению ЧС администрации города Мурманска: «Жарко, хочется в воду, но нужно дисциплинировать себя. Надо объяснять это детям».

Единственный законный и безопасный способ освежиться в такую жару - это взять на прокат катамаран или лодочку поустойчивее. Неспешный вояж по озеру оставит приятные впечатления. А вот заплыв может обернуться трагедией.