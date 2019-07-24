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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.07.19 19:30

Жаркая пора для дорожных работ

В Мурманске идёт реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» и муниципальной программы ремонта автодорог - реконструируются городские магистрали и тротуары. Общественники и депутаты городского Совета проверили качество выполняемых работ на улицах Скальной, Старостина и Маклакова.

Магистрали и тротуары Мурманска будут отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Ещё до начала работ профильной комиссией в городе были выбраны объекты, особо нуждающиеся в ремонте.

«В рамках проекта ведутся работы на 27 объектах по ремонту асфальтобетонного покрытия и тротуаров, - сообщил Михаил Табунщик,  заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска. - Финансирование предусмотрено из федерального и местного бюджетов. Из федерального бюджета предусмотрены 640 млн рублей, из местного – 102 млн. Общая площадь отремонтированного покрытия порядка 307 тысяч кв. метров».

Один из таких объектов находится  на пересечение улиц Скальной, Старостина и Маклакова. Здесь выполнят реконструкцию дорожного полотна проезжей части, заново проложат пешеходные зоны и заменят бордюрный камень в местах его разрушения. Эти дни для подрядчиков выдались жаркими во всех смыслах, но комфортная для работ погода продержится недолго, нужно поднажать.

«Выполняется подготовка к укладке верхнего слоя и выставляется бортовой камень на этом участке, - поясняет Михаил Табунщик,  заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска. - Как только будет бортовой камень установлен, мы приступим к асфальтированию верхнего слоя. Нужно чуть ускоряться, так как на прошлой неделе погода нас подвела:  10 дней шёл дождь, поэтому чуть подзатянулись работы».

Все работы проходят под пристальным вниманием администрации областного центра и комитета по развитию городского хозяйства, с обязательными проверками качества покрытия в лаборатории. Не остаётся в стороне и общественность. Вместе с депутатами горсовета активисты регулярно выезжают на объекты. 

В рамках муниципальной программы ремонт проезжей части дорог пройдёт ещё по 30 адресам. В общей сложности реконструированы будут 57 городских объектов.

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