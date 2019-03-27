Жаркие ледовые сражения в Полярном

На ледовой арене состоялся блиц-турнир по хоккею с шайбой среди детских команд Северной военной хоккейной лиги. Пять детских хоккейных команд «Спутник», «Гроза», «Торос», «Палубник» и «Альбатрос», образованные при сборных воинских частей Северного флота, сошлись на льду в Полярном.

«Приехали команды, родители ребят. Накал соревнований огромен. Победитель будет выявлен, достойно поощрен и награждён», - заверил журналистов «Арктик-ТВ» Константин Сергеев, главный судья соревнований.

Игры блиц-турнира прошли по круговой схеме, после серии матчей за третье место вышли на игру хоккейные команды «Спутник» и «Палубник».

«Если экипировка есть, то можно и с пяти лет начать занимать. Чем быстрее мы малыша поставим на лёд, тем быстрее он и научится», - отметил Ярослав Остапов, тренер хоккейной команды «Палубник».

Самому младшему хоккеисту «Палубника» 7 лет. Но на льду разницы в возрасте незаметно, равно как и пола. В «Спутнике» играют и девочки. Однако, основная борьба развернулась между юношами - финалистами турнира ХК «Альбатрос» и «Торос».

«Эта была равная игра, поэтому интересная, игроки хорошо играли, - комментирует ход сражения Никита Гайнулин, вратарь команды «Альбатрос». - Наша команда сыгранная, хорошая и мы победим!».

С преимуществом в одну шайбу победил «Торос», сражение закончилось со счетом 6:5.