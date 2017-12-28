Жаркие схватки на татами

Самбо – вид единоборств, разработанный российскими силовыми структурами, считают одним из самых безопасных среди аналогов.

Спортивная карьера Никиты, как минимум, удивительна. Парень заразился самбо всего-то три года назад, а до этого вообще не смотрел в сторону боевых искусств и учился играть на пианино. Что вызвало такие перемены в его жизни, сказать с уверенностью сложно, но судя по тому, что молодой человек живёт в военном гарнизоне Североморск -3, такой выбор не кажется чем-то странным. Не смотрите, что на татами против него выступает соперник ниже ростом, поблажек Никите оппонент не делает.

- Тяжело было, выиграл еле-еле, - рассказывает Никита Панасюк, спортсмен. - Полностью равный бой, было тяжело. Последнее время уровень борцов в регионе сильно подрос. Сейчас большая конкуренция.

Сильная конкуренция и среди малышей, так можно назвать 8-летних школьников, которые даже усерднее взрослых стараются победить. Самооборона без оружия сочетает в себе как ударные так и борцовские приёмы, вот только бить, как это делают старшие товарищи, они пока не умеют. Они всё больше лежат на ковре, сжимая друг друга в захватах, в какой-то момент даже кажется, что это турнир, например, по греко-римской борьбе. Но защитные шлемы в пылу сражения, слетающие с голов юных бойцов, ставят все на свои места.

Боевое искусство представителей силовых структур - самбо для того и создавалось, чтобы уметь себя защитить и, если нужно, произвести задержание злоумышленника. Современные школьники в этом единоборстве видят ещё один весомый плюс, уж очень оно похоже на популярные сейчас бои MMA. Вот только правил в самбо больше, например, детям до определённого возраста запрещено наносить удары в голову.

Этот вид боевых искусств, по оценке специалистов, считается одним из менее травмоопасных, наверное, поэтому родители так спокойно отдают в секции детей и с удовольствием приходят поболеть за своих чад. Кроме того, папы и мамы на соревнованиях могут испытать силу своего удара, приложившись кулаком о специальный тренажёр и таким образом самим выпустить накопившийся в крови адреналин.