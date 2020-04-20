Жаркие выходные мурманских пожарных

В одном из домов на улице Чумбарова-Лучинского вспыхнул пожар, загорелась квартира, да так сильно, что спасателям пришлось эвакуировать всех жителей подъезда.

Вывести 17 человек решили из соображений безопасности, так как в доме, где случилось ЧП, газовые плиты. Угрозы взрыва, конечно не было, снабжение голубым топливом оперативно отключили, да и пожар случился не на кухне, а в одной из комнат.

В результате возгорания в квартире от огня пострадал ещё и балкон. Одного из жителей пришлось госпитализировать. Экспертам ещё предстоит установить причины произошедшего.