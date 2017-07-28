День за днём с «Арктик-ТВ»28.07.17 19:30
Жарким летом белым медведям в зоопарке подбросили снежку
В финской Лапландии среди лета начался зимний сезон со снежными горками. Правда, только для нескольких обитателей местного зоопарка.
Снегом с мишками, обитающими в зоопарке Рануа, поделился горнолыжный курорт Рука. Там его запасали впрок для своевременного начала следующего сезона. Всё лето он хранится под слоем опилок. Идея поделиться с медведями пришла в голову ребёнку одного из работников центра.
Белым мишкам из зоопарка подарок - целый грузовик снега - пришёлся по вкусу, они резвились и кувыркались с привычной стихии.
Всего в зоопарке, расположенном недалеко от Рованиеми содержится около 200 животных.
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