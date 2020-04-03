Жаркий период для управляющей компании «Севжилсервис»

В период самоизоляции жилищникам приходится работать ещё более напряженно. Ограничения совпали по времени с сезонными противопаводковыми мероприятиями, да и текущих дел у коммунальщиков хватает. Жителей просят не забывать о своевременной оплате счетов управляющим компаниям, иначе они просто не смогут работать, а это чревато бытовым коллапсом.

С редакцией «Арктик-ТВ» на связь вышел руководитель управляющей компании «Севжилсервис» Олег Курбатов.

Оля:

- Олег Витальевич, как сейчас обстановка на вверенном вам жилом фонде?

Курбатов:

-Обстановка боевая.

Оля:

- Скажите, началась ли подготовка к паводковому и новому отопительному сезонам?

Курбатов:

- Да, началась. Работы ведутся каждый день.

Оля:

- Вчера Президент РФ выступил с обращением и анонсировал продление нерабочих дней до конца апреля. Как это повлияет на ваш коллектив?

Курбатов:

- Конечно повлияет и уже повлияло. У нас продлевается рабочее время у сотрудников.

Оля:

- Какая-то дополнительная работа ведётся в связи с пандемией?

Курбатов:

- Обязательно, были закуплены специальные дезинфицирующие средства, усиленное внимание уборке первых этажей в домах.

Оля:

- Разъяснительная работа, в том числе, связанная с правилами поведения в этот период и своевременности и оналайн способах оплаты услуг, управляющей компании ведётся с жителями?

Курбатов:

- Работа была проведена очень большая.