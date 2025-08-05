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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.08.25 19:30

Жаркое лето для жителей Мурманской области второй год подряд стало приятной неожиданностью

Но жизнь на севере учит, что тепло долгим не бывает.

Август - последний месяц лета начался с хорошей погоды. Она оказалась даже жарче, чем должна быть согласно норме по северному региону. Пляжи полны людей, на улицах много отдыхающих.

Как долго продлится этот солнечный праздник?

Специалисты гидрометцентра прогнозируют, что первая половина августа будет жаркой, но дополнится дождями.

Елена Сиеккинен, начальник Мурманского УГМС: «Будут дожди, которые характерны для летнего периода. Будут грозы, ливни, где-то более, где-то менее интенсивные. Не исключено, что сохранится угроза и сухих гроз по Кольскому полуострову, когда грозы есть, а осадков нет. Это, наверное, самые страшные грозы».

При этом столбик термометра сильно опускаться не будет. Значит, летние вещи в шкафы прятать рано. По прошедшим дням синоптики отмечают, что, несмотря на высокие температуры, абсолютные максимумы месяцев в этом году не были обновлены.

Елена Сиеккинен, начальник Мурманского УГМС: «Как и в прошлом году у нас для Мурманска абсолютный максимум устоял. И абсолютный максимум для Кольского полуострова температуры воздуха тоже выстоял. У нас была с вами продолжительная тёплая и жаркая погода, мы также переживали длительные периоды с высокой пожарной опасностью, когда не рекомендовалось выезжать в лес. Это было в прошлом году, а в этом этот период меньше, но абсолютный максимум температуры остаются незыблемыми».

Что касается сентябрьского бабьего лета, которое уже начинают предсказывать по народным приметам северяне, специалисты гидрометцентра делать прогнозы не торопятся. За последние пару лет природа преподносит такие сюрпризы, что предугадать её настроение становится очень сложно.

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