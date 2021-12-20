Ждут предложений по благоустройству территории Зелёного мыса и мемориала «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны»

Жителей Мурманска и гостей города приглашают принять участие в опросе, посвященном предстоящему благоустройству территории Зелёного мыса и мемориала «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

Опрос можно пройти, перейдя по QR-коду на экране. Результаты будут учтены при формировании технического задания для архитекторов и создании концепции развития новой парковой зоны.

Открытый всероссийский конкурс на разработку концепции развития территории Парка Победы стартует в январе будущего года. Заказчиком выступает Центр городского развития Мурманской области.

Участниками могут стать профессиональные организации в области архитектуры и проектирования. По итогам отборочного будут выбраны пять финалистов, которые займутся разработкой Конкурсных предложений. Общий размер призового фонда конкурса – 4 млн рублей.