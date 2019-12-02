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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.12.19 19:30

Желание победить

В Мурманске провели юношеский турнир по боксу. Соревновались участники на призы почётного президента Федерации бокса Мурманской области, почётного гражданина города-героя Владимира Горячкина.

Турнир по боксу на призы Владимира Горячкина стал 21-ым по счёту. Эти соревнования дали старт спортивной карьере многим начинающим боксерам Мурманской области. Поздравить и пожелать участникам успехов пришёл и глава областного центра Андрей Сысоев. «Самое главное, конечно, это участники турнира, это наши мурманские мальчишки - настоящие бойцы, - говорит Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск. -  И то, что они увлечены таким видом спорта, очень хорошо. Ведь бокс, это вид спорта, где самое главное, уважение противника. Поэтому всем хочется пожелать успеха. Уверен, что проигравших не будет».

Бывший руководитель Мурманска, почётный гражданин города-героя Владимир Горячкин современному поколению больше известен по общественной деятельности и по документальным книгам, которые Владимир Ильич пишет и издаёт  с завидной регулярностью. Но как оказалось, вся его жизнь связана ещё и с боксом, который  он любит и пропагандирует.  

«Я надеюсь сегодня посмотреть хорошие бои. Они мне нравятся больше, чем бои профессионалов, - говорит Владимир Горячкин, почётный президент Федерации бокса Мурманской области, почётный гражданин Мурманска. - Они хуже работают, чем пацаны, у которых есть энтузиазм, желание победить».

Соревнования длились два дня. Победители и призёры турнира в каждой весовой категории были награждены медалями, вымпелами и дипломами комитета по физической культуре и спорту администрации Мурманска. Также учреждены специальные призы на звание «Лучший боксёр турнира», «Лучший тренер турнира» и «Приз  Владимира Горячкина».

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