Железная дорога в обход рухнувшего моста через Колу заработала

По ней в Мурманск уже идут грузовые поезда. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис проверил качество путей и лично проехал от Молочного до Мурмашей в первом железнодорожном составе.

Преобразившийся железнодорожный вокзал посёлка Выходной встречает гостей. Сюда прибыли губернатор и глава Октябрьской железной дороги. Из этой точки в Мурманск через несколько минут отправится первый с момента обрушения моста через реку Кола грузовой состав. Гудок - и локомотив, а за ним и 54 вагона, наполненных полезным грузом для города, отправляются в путь по новой ветке.

Насколько качественно построили новую железную дорогу Андрей Чибис проверил лично. Он проехал в кабине локомотива от Выходного до Мурмашей. Это пробный состав. Едет он медленно, чтобы заранее выявить возможные неполадки железной дороги.

Пробная поездка прошла успешно. Состав прибыл сначала в Мурмаши, а затем по старой железнодорожной ветке до станции Кола. Здесь уже положили современные бесшовные рельсы, чтобы снизить уровень шума для жителей домов, стоящих рядом с железной дорогой.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я искренне хочу поблагодарить железнодорожников, военных, с помощью которых удалось это очень быстро сделать. И всех наших строителей, подрядчиков, которые занимаются работами по Мурманскому транспортному узлу. Ювелирные были проведены взрывные работы. Когда несколько дней спустя едешь на тепловозе по этим рельсам, то это удивляет».

В сутки по железной дороге через Колу должны будут проходить по 32 грузовых состава в одну и другую сторону. Бесшовные рельсы - не панацея. И руководство Октябрьской железной дороги это понимает. За свой счёт ведомство согласилось установить шумоподавляющие стеклопакеты людям, чьи окна выходят на пути. Постарались минимизировать неудобства и автолюбителям.

Виктор Голомолзин, начальник Октябрьской железной дороги: «Мы синхронизировали работу автодорожных светофоров с переездной сигнализацией, для того чтобы уменьшить влияние на трафик автомобилей. Также руководством компании было принято решение в восьми близлежащих домах установить 180 окон. Первое окно мы начинаем устанавливать 24 числа. И всю эту работу проведём в максимально короткий срок».

Работу по строительству объезда рухнувшего моста сделали не только качественно, но и быстро. Планировали открывать железнодорожную ветку 23 июня. Но справились уже 19-го. Сделать это помогли военные инженеры, которые трудились на строительстве с самого первого дня. Губернатор Мурманской области выразил им свою благодарность и вручил грамоты и подарки наиболее отличившимся бойцам и командирам.

Железная дорога, ведущая через Молочный в Мурмаши, Колу и затем в Мурманск, изначально планировалась только для грузовых составов. Однако на открытии пути Андрей Чибис сообщил, что пойдут по ней и некоторые пассажирские. Сначала дорогу обкатают, а уже 24 числа первый поезд отправится на юг с мурманского вокзала. Тем не менее, чтобы не перегружать ветку, часть людей продолжат отправлять с вокзала в Выходном. Такая система движения поездов будет действовать до восстановления железнодорожного моста через реку Кола.