Железная «Выдержка» морского зайца из океанариума

Пока двери мурманского океанариума закрыты для гостей, они могут наблюдать за выступлениями ластоногих артистов онлайн.

Сотрудники учреждения выложили в сеть видео с необычным высмтуплением морского зайца Дика, который послушно держит на носу аппетитный кусок рыбы и без разрешения не пытается съесть лакомство.

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