Железнодорожники Северного флота провели занятие по боевой подготовке

Военнослужащие роты регулярно совершенствует свои профессиональные навыки, чтобы в случае необходимости решить задачи по прикрытию участков, осуществить ремонт подъездных путей необщего пользования к воинским частям, дислоцированным на Кольском полуострове и в Архангельской области.

Тренировка на путевом тренировочном полигоне в Мурманской области состоялась в преддверии профессионального праздника - Дня железнодорожных войск.

Это единственное в Военно-морском флоте России подразделение железнодорожников. Оно было сформировано на Северном флоте в 2022 году.

Военнослужащие роты регулярно совершенствует свои профессиональные навыки, чтобы в случае необходимости решить задачи по прикрытию участков, осуществить ремонт подъездных путей необщего пользования к воинским частям, дислоцированным на Кольском полуострове и в Архангельской области.

Во время занятий военнослужащие отрабатывали нормативы по сборке звена железнодорожной дороги, в случаи его повреждения. В учении была задействована различная специальная техника – тракторный тягач-дозировщик, с помощью которого осуществляется выравнивание участка земляного полотна, автомобильный кран для разгрузки шпал, автотранспорт.

На заключительном этапе занятия участники отработали задачу по обороне, отразив нападение условного противника. Данный элемент, с учётом современных угроз, остается одним из важнейших, а его тактика совершенствуется на каждом занятии.