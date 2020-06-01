Железнодорожные переезды не должны быть полосой препятствий для автолюбителей

Железнодорожные переезды на мурманских автодорогах создают немало трудностей автовладельцам и городским властям. Одним приходится чаще ездить в автомастерские, другим – призывать ответственные за эти объекты организации ремонтировать проблемные участки.

Мурманские водители теперь реже будут ремонтировать подвески своих автомобилей. В городе идёт ремонт железнодорожных переездов.

На автодорогах в Мурманске 18 переездов. Асфальт в районе путей разбивается быстрее. Ремонтировать их, согласно федеральному закону, должны собственники или арендаторы. Но те, кто несут за это ответственность, не торопятся. Так 7 переездов попали под особый контроль руководства города.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Что касается трёх переездов РЖД – один переезд РЖД сделало. По двум, хотя у них в протоколе, как по всем остальным, был срок 1 июня, они попросили отсрочку. Сейчас все брошены на устранение размытия под мостом. Сейчас приоритет там, чтобы возобновить движение в сторону Мурманска».

В списке проблемных числился и переезд на Подгорной, 136.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Они обещали его сделать до 1 июня своими силами, не сделали. Мы им выписали штраф, дальше будем доказывать. Мы этот переезд заканчиваем силами УДХ. Это неправильно. Но поскольку ситуация здесь самая тревожная, я сам много раз эти ямы объезжал. Мы приняли решение сами устранить, сегодня до конца суток закончим».

Эти работы – временная мера по устранению дефектов покрытия в границах железнодорожного переезда. Далее, согласно договору между Управлением дорожного хозяйства и Первым мурманским терминалом, до середины июля будет выполнен капитальный ремонт этого участка.