Жёлтая и вонючая вода, а отопление местами – жалуются мурманчане

Отопительный сезон начался с понедельника, но тепло пришло в квартиры не всех мурманчан. Зато в Ленинском округе отмечаются предвестники будущих тёплых батарей - потекла ржавая вода из крана… Да и пахнет, как утверждают мурманчане, она неприятно. По утверждению многих местных жителей, это процесс ежегодный.

Корреспонденты «Арктик-ТВ» вышли в город, чтобы спросили у земляков, а как они справляются с этой напастью.

- Наша вода жёлтая и вонючая. С понедельника такая течёт. А отопление работает только в одной комнате. Собираюсь в управляшку звонить.

- Дают отопление, поэтому у нас вода не очень хорошая – жёлтого цвета.

- Ужасная-ужасная! Приходили с водоканала, но воз и ныне там. Утром невозможно, запах идёт ужаснейший, пока её пропустишь, так что ничего хорошего сказать не могу.

- Жёлтая вода, невозможно мыться. У меня дочка пользуется титаном. Мы оплачиваем электроэнергию больше чем за воду.

- Цвет желтоватый, а запах, знаете, очень неприятный, напоминает запах отходов.

- Вода идёт жёлтая и грязная. Сейчас вот дали отопление, нот только в одной комнате, а у меня бабушка больная. А в ванной ничего не сохнет, так как там нет отопления.