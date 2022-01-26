«Жёлтые сплетни» вокруг Михаила Веллера оказались правдой

Состоялся суд над Михаилом Веллером. Сына бывшего главы Мурманска, а сегодня депутата Госдумы, на январских праздниках остановили сотрудники ГИБДД. Выяснилось, что за руль он сел в состоянии алкогольного опьянения.

То, что его сын попался сотрудникам полиции во время нетрезвого вождения, Алексей Веллер отрицал. В интервью порталу «Газета.ру» он сообщил, что это «жёлтые сплетни». Однако через несколько дней выяснилось, что его слова неправда.

В мировой суд Октябрьского округа города Мурманска передали дело об административном правонарушении. За такой проступок законом предусмотрены штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.

26 января суд должен был принять соответствующее решение. Михаил Веллер на заседание пришёл, однако, процесс решили перенести. Дело в том, что защитник Веллера заболел и в суд явиться не смог.

Следующее рассмотрение дела состоится 2 февраля этого года.