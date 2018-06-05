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День за днём с «Арктик-ТВ»05.06.18 19:30

Жена, упавшего с крыши рабочего требует справедливости

Мужчина, упавший с крыши несколько месяцев назад во время работ, находится до сих пор в больнице. Работодатель отрицает всякую причастность к несчастному случаю и пострадавшему никакую материальную поддержку не оказывает.

С такой несправедливостью жена не согласна и продолжает в судебном порядке отстаивать права.  

Татьяна Максимова с грустью пересматривает фотографии своего мужа  Александра Варанкина. На них мужчина ещё здоровый и сильный, который был добытчиком и опорой для всей семьи.

- Всё было хорошо до этого нелепого несчастного случая, - с горечью говорит  Татьяна Максимова.

Последние два года Александр подрабатывал промышленным альпинистом и в роковой день, не предчувствуя беду, как обычно вышел на работу, взяв снаряжение. Во время очередной уборки снега с кровли на одном из домов по улице Володарского, он не удержался и упал с крыши дома.

-  Лавина эта была опасная, она сошла раньше, а он вместе с этой лавиной, - рассказывает Татьяна Максимова, супруга пострадавшего Александра Варанкина. - Очевидцы говорят, что  сразу даже не было понятно, что летит человек. Там сталинка, пять этажей, но приравнивают её к 6-7-этажному зданию.

После падения мужчина оказался прикованным к постели, потерял возможность ходить и даже сидеть, Татьяна, хоть они с Александром совсем недавно создали семью, не падает духом, навещает супруга 2 раза день в больнице, ухаживает за ним и хочет добиться хоть какой-то помощи от работодателя.

- Начальство позвонило, Гуреев связался со мной вечером, узнал, как состояние моего мужа, - вспоминает Татьяна Максимова, супруга пострадавшего. - Первые три дня звонил, а потом нет.

Трудовые отношения между Александром Варанкиным и его работодателем не были оформлены официально, поэтому компания отказывается помогать пострадавшему и ни о каких компенсациях речи не идёт, поэтому Татьяна Максимова обратилась за помощью в Государственную трудовую инспекцию.

- В данном случае меня возмущает цинизм людей, - говорит Андрей Балмочных, руководитель Государственной инспекции труда в Мурманской области. - Приглашает хозяин компании людей, не обеспечивает их ничем, они у него там падают, разбиваются, а он даже не хочет оказать посильную помощь.

Татьяне помогли составить исковое заявление и она уже подала его на рассмотрение в суд. Если всё-таки будет установлено, что фирма состояла в трудовых отношениях с Александром, то последуют соответствующие санкции в отношении руководителя компании. Но такое разбирательство потребует времени. А пока идут разбирательства, Татьяна со своей дочерью ждут скорейшего выздоровления отца и верят, что всё ещё в их жизни образуется.

- Надеюсь, что он обязательно выживет и вернётся домой, - говорит Татьяна Максимова.

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