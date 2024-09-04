«Женщина-лидер. Флотские города» - инициативы для ЗАТО

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с авторами социальных инициатив, разработанных в рамках образовательной программы «Женщина-лидер. Флотские города», которая состоялась весной и летом этого года.

В Центре управления регионом около 60 женщин - участниц образовательной программы «Женщина-лидер. Флотские города» представили свои инициативы губернатору, рассказали об их значимости и важности. Некоторые из них уже даже запустили пилотные «выпуски» своих проектов.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с авторами социальных инициатив, разработанных в рамках образовательной программы «Женщина-лидер. Флотские города», которая состоялась весной и летом этого года. Все эти проекты направлены на то, чтобы улучшить жизнь во флотских городах, все они возможны к реализации на территориях ЗАТО и военных гарнизонов Северного флота.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Инициативы очень разные: на тему туризма, на тему спорта, на тему образования детей, комфортной жизни».

Один из проектов посвящён укреплению семейных ценностей – не теряющей своей актуальности теме. В рамках просветительско-мотивационной программы проекта в течение двух месяцев более 60 семей посетят творческие мастерские и встретятся с экспертами.

Поделилась своими идеями и Оксана Чаликова, участница команды «Сияние» образовательной программы «Женщина-лидер. Флотские города», г. Оленегорск; заместитель начальника отдела по культуре, спорту и делам молодёжи г. Оленегорска.

А Виктория Фомина, которая родом из Донецка, участвовала в реализации проекта «Гуманитарный батальон «Новороссия», оказывала помощь Народному ополчению Донбасса и мирному населению. Помощь своим землякам всегда была для неё в приоритете, отсюда и появился проект «То, что важнее всего» по организации гуманитарных потоков для военнослужащих.

Виктория Фомина, социальный координатор фонда «Защитники Отечества», представитель женсовета ПС СФ, г. Гаджиево: «Мы решили привлекать бизнес для помощи участников СВО, поддержать моральный дух наших парней».

Для женщин эти инициативы - дополнительная возможность самореализации и шанс изменить условия жизни в своём регионе в лучшую сторону.