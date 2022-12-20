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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.12.22 19:30

«Женщина севера. Путь к себе» - в Никеле впервые провели женский форум

Более 70 активных северянок собрались в центре «Вторая школа». Этот день для них был наполнен общением, обучением, творчеством и вдохновением.

Женщина как цветок расцветает только тогда, когда чувствует себя уверено, когда чувствует поддержку. И обрести это она может не только в семье, с друзьями, но и на форумах, подобных тому, который состоялся в Никеле. «Женщина севера. Путь к себе» - история про самопознание. Ведь истинное счастье и гармония кроются только внутри самого человека.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «В моей идеологии жизни, в моей философии – женщина может быть разной. Важно, чтобы ей было комфортно с самой собой, прежде всего. Если женщине комфортно с самой собой, если она счастлива, то у нее будут счастливы дети и муж. Она будет развиваться и неважно в чём: творчестве, карьере, работе, детях, но она будет счастлива сама с собой».

Камилла Жалилова, директор «Women in Mining Russia»: «Когда ты посещаешь такого рода мероприятия, то понимаешь, что они не про конкуренцию, а про сотрудничество. Как раз этим отличаются такие форумы. Глаза прекрасные, лица прекрасные. Желание двигаться и развиваться, делиться своим опытом и знаниями. Это главное, что даёт такое мероприятие».

Женский форум отличается от традиционных площадок. Здесь не только можно вдохновиться историями успеха, но и раскрыть свой потенциал. Специально для этого, программу разбили на две части – деловую и творческую.

Александра Богданова, предпринимательница из Никеля: «Мероприятие такого уровня было бы интересно даже в очень крупных городах. А для нашего Никеля - это большой подарок. Очень приятно, что такие гости, такие спикеры приехали. Действительно удивительно, насколько наполнено, интересно, живо всё проходит. Это очень здорово. Большой подарок перед Новым годом – это классно».

А спикеры были разные и, главное, полезные, отмечают участники. Одних можно было слушать, вдохновляться их опытом и узнавать секреты профессионального роста, возможные пути развития женщин, живущих в небольших городах. Другие же помогали познать себя. С помощью различных практик гостьи форума снимали стресс и обретали душевную гармонию.

Катрина Меньшикова, клинический психолог, телесно-ориентированный терапевт: «Мы обращали внимание на то, каким образом в теле остаются следы и признаки того, что мы проживаем, с чем сталкиваемся. В первую очередь, говорили о каких-то сложных и непростых стрессовых ситуациях, возникающих на работе или в жизни, что всё это сказывается на общем состоянии. И есть определенные техники телесного характера, которые можно делать самостоятельно для саморегуляции».

Кристина Михайлова, гостья форума: «Спикеры настолько корректно излагали свои мысли, рассказывали про свою жизнь, что я полностью погрузилась в них. И возможно, что  в дальнейшем я возьму их опыт и реализую в себе».

Первый женский форум появился по инициативе никельчанки Анастасии Рыжковой. Девушка признается, что давно изучает истории о женщинах севера и захотела эту тему развить.

Анастасия Рыжкова, идейный вдохновитель форума: «Мы очень надеемся, что форум будет традиционный, потому что женщины на севере оптимистичны, инициативны. Они хотят развиваться, двигаться вперед. Я не устану повторять главную фразу: «Когда женщины идут вперед – мир идёт за ними».

Также на форуме работали мастерские, где можно было создать новогодние украшения, натуральные свечи, приготовить рождественские пряники и праздничные коктейли. Завершилась встреча моноспектаклем писательницы и блогера Ольги Савельевой.

Юлия Карих, старший менеджер социальных и благотворительных программ компании «Норильский никель»: «Мне кажется, это такое очень красивое, доброе и радостное событие, которое нам всем даёт возможность вдохновиться, напитаться энергией и ресурсом накануне завершения года, накануне Нового года, в том числе».

Андрей Кузнецов, глава Печенгского округа: «Печенгский округ привлёк к себе внимание. Я благодарю идейного вдохновителя Настю Рыжкову за идею провести такое мероприятие в Никеле, на территории округа. И конечно, за поддержку благодарю вторую школу, которая стала платформой для проведения этого форума».

Форум показал, что женщины на севере – активные, инициативные, стремятся развиваться и двигаться вперед. Его итогом станет создание женского клуба. Это объединение, где северянки будут обмениваться опытом, идеями и помогать друг другу.

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