Женщинам, переболевшим CoVID-19, рекомендуется не спешить с беременностью после выздоровления

180 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (+95), Печенгском (+22) и Кандалакшском (+20) районах.

Переболевшим CoVID-19 рекомендуется планировать беременность не ранее чем через три месяца после выздоровления. Такой совет дал Минздрав женщинам, переболевшим коронавирусом. Так будущие мамы смогут снизить риск развития осложнений и возможного влияния на плод препаратов от коронавируса, пояснили в ведомстве.

В настоящее время неизвестно, какие последствия для репродуктивного здоровья женщин могут быть связаны с перенесённым COVID-19, отмечается в документе. По данным российского Минздрава, заболеваемость коронавирусом среди беременных существенно выше, чем в популяции. Часто наблюдается бессимптомное течение заболевания.