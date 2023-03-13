«Женщины, меняющие мир»: в Мурманске состоялась встреча в формате круглого стола с сенатором Совета Федерации Татьяной Сахаровой

Одна из участниц встречи – Наталья Найденова более десяти лет руководит Федерацией художественной гимнастики Мурманской области. Новые возможности для развития самого грациозного вида спорта в регионе откроет создание Северо-Западной Федерации по художественной гимнастике, считает Наталья Юрьевна.

На сегодняшний день в Мурманской области порядка двух тысяч девушек занимаются этим видом спорта на профессиональном уровне. Чтобы как можно больше детей приходили на секции, требуется качественное медицинское сопровождение детей-спортсменов, в том числе на этапе реабилитации.

Ещё одна участница встречи - Елена Сердюк, руководитель Мурманской городской детской поликлиники №1, поделилась итогами работы кабинета здорового ребёнка – проекта, который помогает будущим мамам правильно ухаживать за новорожденным.

Удалось обсудить и проекты, посвящённые здоровью будущих матерей. Об арт-терапии для беременных женщин рассказала Анна Верещагина, заведующая гинекологическим отделением №1 Мурманского областного клинического многопрофильного центра».

Татьяна Сахарова, сенатор Совета Федерации от Мурманской области: «Каждый проект, каждая инициатива направлены на благополучие и улучшение качества жизни наших мурманчан и наших горожан. Очень дорожу такими встречами. Очень рада, что сейчас такие встречи проходят всё чаще и чаще».