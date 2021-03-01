Женская конференция «Звезда Севера» сияла в двух ЗАТО

Основные принципы форума для женской половины военных гарнизонов – выбор и безвозмездная основа. Перерыв почти в год, случившийся из-за ограничительных мер, пошёл конференции «Звезда Севера» только на пользу. Женский форум за это время стал масштабнее и разнообразнее. Участники даже терялись в выборе, куда пойти и что посмотреть…

Евгения Бурнашова, участница конференции: «Хочется отметить, с каким подбором выбираются спикеры: не знаешь, на какую лекцию бежать, всё хочется успеть, очень интересно».

При этом площадками для конференции стали сразу два города - Гаджиево и Североморск. Неожиданный выбор для такого крупного события. Вероятно, организаторы решили разнообразить жизнь в больших ЗАТО.

Евгения Чибис, организатор интерактивной конференции «Звезда Севера»: «Мы проанализировали запросы, сделали сетку программы по запросам наших дам: это саморазвитие и красота, творчество, это дети и психология семейная. Все эти темы тесно перекликаются, все эти темы важны в жизни каждой женщины».

Например, в городе подводников в пяти залах работали более 10 спикеров – первые говорили на тему внутреннего потенциала, вторые проводили психологические тренинги, а третьи взялись за вопросы медицины.

Екатерина Сулима, спикер конференции «Звезда Севера»: «В такие закрытые города редко представляется возможность приехать. А здесь интересы достаточно широкие, начиная от питания ребёнка, заканчивая уходом. Я готова ответить, оставить свои контакты, если возникают вопросы, которые требуют консультации, я готова решить».

Помимо лекций организаторы уделили внимание и практической составляющей. А точнее, творческой. Такое событие не могло обойтись без креативных мастер-классов.

Евгения Чибис, организатор интерактивной конференции «Звезда Севера»: «В Гаджиево будет две творческие площадки: класс по вокалу и класс по китайской живописи».

Вдохновлёнными и окрылёнными участницы конференции выходят из зала, где только что закончилась лекция о персональном стиле. Здесь говорили больше не об одежде и причёсках, а о внутренней эмоциональной составляющей, делятся впечатлениями слушательницы.

Для девушек, по различным причинам не посетившим форум, в официальных группах и страничках «Звезды Севера» была организована онлайн-трансляция.

Алёна Савюк, соорганизатор и спикер конференции «Звезда Севера»: «Для меня важно, что эта конференция даёт три единства: для ума и развития, для сердца и души. И та коммуникация, которую мы тут создаём. Для нас, спикеров, это праздник, такой же, как и для вас».

Абсолютно все площадки работали на добровольческой основе, а в конце откровенных разговоров спикеры давали личные консультации, активно шли навстречу каждой жительнице закрытых городов.