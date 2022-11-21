Женская консультация №3 Мурманска теперь работает в поликлинике №2

Медицинское учреждение стало структурным подразделением второй поликлиники и переехало из старого здания. Теперь врачи принимают пациенток в комфортных современных условиях.

На протяжении многих лет третья женская консультация располагалась на первом этаже жилой пятиэтажки на Кольском проспекте. За годы работы помещения не просто устарели и нуждались в ремонте, они не соответствовали современным нормам СанПиНа. И было принято решение перенести учреждение на новое место. Им стала поликлиника №2, которая находится неподалеку - на Кольском проспекте, 149а.

Лариса Пуговкина, заведующая женской консультацией №3, г. Мурманска: «Естественно, коллектив очень волновался, как нас встретят, как вольемся в новый коллектив. Но всё было замечательно, встретили нас очень хорошо. Первые дни практически с нами жили, вводили нас в новую программу. Помогали нам привыкнуть к данному помещению».

Целое крыло на 4-ом этаже поликлиники отдано женской консультации. Раньше здесь располагались административные сотрудники учреждения. Кабинеты отремонтированы, везде новая мебель и оборудование. Все специалисты переехали на новые рабочие места и справляются с потоком пациенток. Однако, по признанию главврача, продолжается поиск новых акушеров-гинекологов, для более качественного оказания услуг.

Константин Биджоев, главный врач Мурманской городской поликлиники №2: «Мы организуем медицинскую помощь так, чтобы все могли её получить, особенно неотложную помощь гинекологическую. Этот раздел работы налажен. Но записаться к гинекологу пока непросто. На это направлены все наши усилия, чтобы запись была комфортной и удобной».

Записаться к гинекологу теперь можно через колл-центр поликлиники №2. За почти два месяца работы женской консультации в стенах учреждения пациентки успели в полной мере оценить обновления и делятся положительными отзывами.

Диана Архипова, пациентка: «Здесь светло, тепло, красиво. И оборудование я смотрю, всё новое, всё хорошее».

Несмотря на опасения некоторых беременных женщин относительно нового расположения консультации, специалисты уверяют, что на 4-й этаж легко можно подняться на лифте. А взаимодействие с пациентами, имеющими признаки ОРВИ, практически исключено, так как для них предусмотрен отдельных вход в медучреждение.