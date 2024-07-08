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Женские и мужские куртки со скидками до 70% будут представлены на «Нордической выставке» в Мурманске

Только пять дней - с 10 по 14 июля в Мурманске с 10 утра до 20 часов вечера на «Нордической выставке» будут представлены демисезонные и летние коллекции верхней одежды из Норвегии и Финляндии, Италии, Германии и Турции. Новые модели привезены из закрывшихся в Санкт-Петербурге магазинов.

В прошлом году Норвегию признали недружественной по отношению к России. В связи с этим экономические контакты между странами сократились, закрылись многие брендовые магазины. А товарный остаток из них теперь распродаётся на «Нордических выставках».

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Давайте разберёмся с заблуждением некоторых россиян, которые утверждают, что мы приезжаем с выставкой уже не первый год. Но это не означает, что мы не можем распродать товарный остаток. Наша компания постоянно держит руку на пульсе, как только закрываются магазины, она выкупает этот товарный остаток. Раньше мы приезжали, когда закрывался финский магазин «Лапландия», сейчас распродаём товарный остаток с магазинов «Норвэй» и с маленьких магазинов, которым не повезло в первую очередь».

Анна, менеджер «Нордической выставки»: «На мне представлена женская демисезонная куртка норвежского бренда. Она полностью сверху выполнена из трёхслойной мембраны, которая полностью отталкивает воду и влагу. Давайте проведём эксперимент… Обратите внимание, ткань полностью не промокает и это не влагоотталкивающая пропитка, а именно ткань. Внутри же представлен авиационный нейлон со встроенным климат-контролем - в куртке в помещении будет нежарко, на улице будет нехолодно. Также представлены снаружи два прорезиненных кармана, изнутри два кармана, полностью молния и кнопки, закрытый ворот и капюшон небольшой вместе с застёжками».

Елена, покупатель: «Вот, забежала, посмотрела, мне очень понравилось. Европейское качество, хороший бренд, цветовое решение нашла светленькое. Мне очень нравится, я очень довольна этой покупкой».

Только с 10 по 14 июля с 10 до 20 часов в Мурманске женские и мужские куртки со скидками до 70% будут представлены на «Нордической выставке» по адресу: проспект Героев-североморцев, 45, 2-й этаж (остановка общественного транспорта «Улица Магомета Гаджиева». Ориентир - воздушные шары).

 

На правах рекламы.

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