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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.03.22 19:30

Женским футболом и гиревым спортом чествовали Масленицу

Масленичные гуляния прошли и в муниципалитетах области. Например, в ЗАТО Александровск этот праздник отметили не только традиционными блинами и песнями, а также соревнованиями по женскому футболу и гиревому спорту.

Хедлайнерами Масленицы в Полярном стали, вопреки общепринятым стандартам, не скоморохи, а девушки на футбольном поле.

Команда «Тишь», участники состязаний «Женский футбол», г. Полярный: «Мы очень активные и сказочные девчонки. Обо всех событиях в ЗАТО мы узнаем самые первые, поэтому оставить без внимания саамский футбол мы не могли».

О том, что играть придётся в юбках, да ещё и с мячом, сшитым из ткани, девушки тоже узнали первыми. Тренироваться отправились немедленно, ведь встретиться им предстояло с командой работников «десятки» - судоремонтного завода города воинской славы и сборной ЗАТО Александровск – футболистками из Полярного и Гаджиево. У последних, к слову, на подготовку времени не было.

Ольга Компаниец, участница состязаний «Женский футбол», г. Гаджиево: «У меня просто появились желающие. Мы друг друга не знаем, знакомимся прямо на поле».

Видимо, это и стало залогом успеха «Сборной ЗАТО», участницы которой впервые встретившись, сумели стать чемпионами турнира. Кстати, такой спорт из народного вполне может перейти в профессиональное русло, уверены специалисты.

Владимир Смородников, главный судья соревнований по саамскому футболу, г. Полярный: «Раньше, если у нас было две команды, то в этом  - уже три. Будет и четыре, и пять. Болельщиков очень много».

После состязаний гуляния продолжились. В Масленицу нужно пройти через врата счастья - была такая примета на Руси, которая гарантировала исполнение заветных желаний. Если же желать нечего, отметить праздник можно и другими способами.

Марина Данилова, заведующий отделом культурно-досуговой деятельности ЦК «Север», г. Полярный: «Сегодня насыщенная программа: это и лотерея, и женский футбол, и спортивная площадка, и эстафеты для малышей, гиревой спорт. Каша от Кольской флотилии – народ очень рад. А также фотозона».

Василий Тимохин, депутат Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Сегодня прекрасный день: солнце, все отдыхают. Осталось бабу сжечь – и будет весна у нас».

Традиционное сжигание чучела Масленицы означает не только завершение масленичной недели, но и старт Великого поста для верующих.

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