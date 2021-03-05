Женскому дню добавили алого цвета

На АО «10 СРЗ» в Полярном состоялась донорская акция, приуроченная к Международному женскому дню. Без цветов и поздравлений событие не обошлось.

На 10-ом судоремонтном заводе в Полярном выездную бригаду Мурманской областной станции переливания крови ждут с нетерпением, ведь доноров на предприятии с каждым разом становится только больше. Эта акция – необычная, посвящена наступающему 8 Марта.

Евгения Бурнашова, руководитель аппарата Мурманского регионального отделения Союза машиностроителей России: «Мы стараемся периодически организовывать тематические донорские акции. Например, в прошлом году у нас была акция, посвящённая Дню снятия блокады Ленинграда, в этот раз она посвящена Международному женскому дню. В апреле мы планируем акцию, которая будет посвящена Всемирному дню донора».

Девушкам сегодня дарят символ праздника — тюльпаны. Ведь наступил март, а значит, весна уже не за горами.

Всего в акции приняли участие 38 доноров, было заготовлено более 18 литров крови.