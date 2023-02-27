Женскую консультацию №1 на улице Карла Маркса областного центра присоединяют к первой поликлинике с целью оптимизации рабочего процесса

Для того чтобы внедрить новые программы понадобится несколько месяцев. Врачи лечебно-профилактического учреждения настроены решительно, хоть и немного взволнованы грядущими переменами.

Артём Ладыгин, главный врач Мурманской городской поликлиники №1: «Опыт, который провела вторая поликлиника, зарекомендовал себя достаточно хорошо. В связи с чем правительством и Минздравом было принято решение этот опыт повторить, но уже в разрезе нашей поликлиники. Поскольку и ситуационно, и позиционно женская консультация №1 находилась близко к нам. Для создания мультидисциплинарной помощи женщинам, в том числе и в положении, было принято это решение».

Важно понимать, что женская консультация №1, в отличие от второй, остаётся на прежнем месте. Но процесс получения необходимых медицинских услуг должен стать удобнее.

Артём Ладыгин, главный врач Мурманской городской поликлиники №1: «Доступность помощи должна быть увеличена, должно произойти облегчение прохождения лабораторных инструментальных методов и получение консультативной помощи узких специалистов. Раньше, как это было? Сюда человек на приём, акушер-гинеколог давал своеобразный бегунок и человек отправлялся для получения консультативной помощи и вынужден был сам записываться или в поликлинику, или в диагностический центр. Вот это процесс мы должны облегчить».

Для того чтобы внедрить новые программы понадобится несколько месяцев. Врачи лечебно-профилактического учреждения настроены решительно, хоть и немного взволнованы грядущими переменами.

Ирина Андрущенко, заведующая женской консультацией №1 г. Мурманска: «Кончено, будет трудно какое-то время с попаданием на приём к врачу, с записью, будут существовать определённые сложности. Но, если есть проблема и человек пришёл в женскую консультацию, я уверяю, что мы оказываем ему полное содействие, поможем решить все проблемы. Если не сами, то направим к специалистам, которые смогут помочь».

Константин Биджоев, главный врач второй поликлиники, которая после оптимизации разместила у себя одну из женских консультаций, полностью поддерживает данную инициативу коллег и делится полезными советами.

Константин Биджоев, главный врач Мурманской городской поликлиники №2: «Я считаю, что нашим коллегам надо информационно подготовить женщин и их мужей. Особенно это касается тех, кто планирует беременность, расширение семьи. Информационная поддержка, информационное взаимодействие с пациентками, с женской консультацией нынешней. Как подготовят почву, так и получат результат. Я уверен, что у наших коллег всё получится».

Опытный врач отмечает, что проблема с записью на приём и нехваткой номерков в поликлиниках связана с дефицитом кадров, а чтобы этого избежать, необходимо комплексно и заранее заниматься вопросом.