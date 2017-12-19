Женственность – это магия

Проект «Магия Женственности 2017» подошёл к концу, жюри определило самых обаятельных и самых нежных, тех, кто за несколько месяцев репетиций, занятий и духовных практик смог максимально полно показать, что такое природная красота.

- Сегодня мы постараемся показать женственность максимально, но в нашем исполнении. Поверьте, от меня это требует очень большой смелости, - руководитель центра «Психология жизни» Марина Табейкина. - Каждая участница женственность на своём уровне.

Самые обаятельные, самые нежные, самые красивые… В Мурманске на сцену и подиум вышли финалистки конкурса «Магия женственности». Для девушек конкурс – своеобразный выход из зоны комфорта. Организаторы – центр «Психология жизни» Марины Табейкиной - уверены, что именно это помогает раскрыть внутренний потенциал и показать природную красоту.

- Для меня это бесценный опыт, - говорит Светлана Крутикова, мисс зрительских симпатий конкурса «Магия женственности». – Для меня лучше сходить на эшафот, чем выйти на сцену. Но для меня это огромный опыт и можно сказать, я переборола себя, надеюсь, что это мне даст большой толчок для движения вперёд.

Это нестандартный конкурс красоты, где ради победы конкурентки готовы на всё. Участницы за время проекта действительно подружились и стали единой командой. Одной из финалисток из-за травмы пришлось покинуть проект досрочно, но Ольга Глущенко уверена, что участие – победа над самой собой. Девочки говорили, что в коллективе её не хватает, а организаторы не забыли отметить отдельным подарком.

- Рада ли я, что победила? Конечно рада! – говорит Екатерина Ошинок, победительница конкурса «Магия женственности 2017». – Я рада за девочек, которые дошли до финала, очень дружный коллектив получился из девяти финалисток. Спасибо Марине Табейкиной, мне очень понравилось здесь. Всем советую участвовать в таких конкурсах, масса эмоций.

На голову победительницы в самом нежном конкурсе обаяния одевают не корону с бриллиантами, а венок из прекрасных цветов. Этот символ женственности лучше всего подчеркивает прекрасные черты обворожительных победительниц.

- Мы раскрылись. Я раскрылась в полном, наверное, объёме, - говорит Екатерина Кулясова, победительница конкурса «Магия женственности 2017» (3 место). - Спасибо моим родным и близким, котрые поддерживали меня.

- Я получила огромное удовольствие, кучу эмоций, адреналина, который очень давно не испытывала, - делится своими впечатлениями от конкурса Надежда Березина, победительница конкурса «Магия женственности 2017» (2 место).

В финале, как и на каждом из этапов проекта, участницам предстояло пройти путь от повседневной жизни к максимальному развитию своей женственности. Участницы проекта уже скучают, делятся эмоциями и честно говорят, теперь им будет не хватать суеты, репетиций и занятий, ставшими привычными за последние месяцы. Сейчас их ждёт новая жизнь, ведь многие смогли посмотреть на мир другими глазами.