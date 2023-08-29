Жёны участников специальной военной операции из Полярного присоединились к акции мурманских журналистов «Книги на русском»

Собранные издания будут переданы в библиотеки Луганской Народной Республики.

С самого начала специальной военной операции поддержку членам семей военнослужащих стараются оказать работники социальных служб. На базе соццентров были созданы отделы, кураторы которых на связи с близкими участников СВО в круглосуточном режиме.

Так же во всех муниципалитетах регулярно организуют встречи, в рамках которых можно обсудить личные вопросы и узнать о новых мерах помощи.

Елена Ковалец, супруга участника СВО, г. Полярный: «Нужно сказать, что меры эти работают. Наши кураторы – девочки - молодцы, мы некоторые моменты не знаем, а они нам звонят и объясняют. Я могу прийти со своей проблемой, а они уже объяснят, что мне нужно сделать. Спасибо им большое».

Сейчас часть военнослужащих находится в Донецкой и Луганской республиках и с гуманитарными миссиями им активно помогают жители всей страны.

Особой болью для мурманских журналистов стала попытка властей Украины лишить детей возможности обучения и чтения книг на русском языке: больше 11 миллионов печатных изданий были сожжены. Сегодня произведения Пушкина, Бунина, Тютчева, Тургенева благодаря таким книжным сборам добровольцы хотят вернуть в школьные библиотеки Донбасса.

Ольга Гарагуля, директор Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения: «Эти книги будут доставлены журналистами в Луганскую Народную Республику. Очень радует, что к акции присоединились практически все города Мурманской области, включая Полярный, например, сотрудники 10-го СРЗ и СРЗ «Нерпа» и всё большое ЗАТО».

К акции «Книги на русском» присоединились и женщины, мужья которых находятся в зоне СВО: волонтёрам из личных архивов и домашних библиотек были переданы энциклопедии, сборники стихотворений, произведения для малышей, повести и романы.