Жёсткий ковёр – дорога на Первенство России

Чемпионат и Первенство Мурманской области, Первенство города Мончегорска по восточному единоборству спортивной дисциплины «Кобудо» состоялись в минувшие выходные. На ковер мончегорского физкультурно-оздоровительного комплекса «Умка» выходили самые опытные и самые юные спортсмены Заполярья. А тех, кто показал лучшие результаты, ждёт Первенство России.

Серьёзное увлечение восточными единоборствами охватило страну ещё в советское время, когда с экранов телевизоров свои, как тогда казалось, фантастические умения демонстрировал Брюс Ли, а большинство мальчишек завороженно смотрели сериал «Боевые искусства Шаолиня». Этот спорт и сейчас чрезвычайно популярен. На соревнования в город металлургов съехались участники самых разных возрастов почти со всех муниципалитетов региона. В судейской коллегии только самые опытные спортсмены.

- Возраст участников соревнований официально у нас начинается с 10 лет, - пояснил Сергей Тян, главный судья соревнований, - и взрослыми мужчинами заканчивается. У нас будет первенство участников до 18 лет и старше. Судьи - все наши. Это квалифицированные специалисты, они все аттестованные, они все являются обладателями степеней «чёрный пояс», чемпионы России, призеры чемпионатов России, международных соревнований.

Участники региональных Чемпионата и Первенства по Кобудо, которые в течение года становились лучшими на состязаниях в своих муниципалитетах, в случае победы здесь получат шанс войти в региональную сборную и побороться за титул в Первенстве России.

Популярны восточные единоборства и среди прекрасной половины человечества. Причин много, в том числе, дополнительные льготы при поступлении в вузы. Здесь абсолютное гендерное равенство, всем 10 баллов к ЕГЭ за успехи в спорте.

- Девушки приходят с десяти лет и приходят даже женщины, - говорит Сергей Рогачёв, председатель Федерации восточного боевого единоборства (Кобудо) ЗАТО г.Североморск. - Естественно, если они зарабатывают определенные спортивные разряды, то при поступлении в вуз это даёт дополнительные десять баллов к ЕГЭ. Это очень серьезная преференция.

В свои без малого 12 лет Вероника Манько из Никеля уже имеет стаж в спорте, она планирует в будущем стать чемпионом. «Меня привела в секцию мама. Я ходила раньше на танцы, - рассказывает Вероника Манько, - где я занималась два месяца, но мне не понравилось. Потом пошла на рисование. Отходила год, тоже забросила. Вот уже третий год хожу на самбо. …У меня было много боев».

Здесь часто появляются семейные династии. Например, братья Менуховы. Успехи старшего Григория «привели» в спорт младшего Игоря. На счету Гриши уже несколько спортивных побед, он входит в состав региональной сборной. В планах - получить звание «мастер спорта» и стать военным лётчиком. «Занимаюсь в ДЮСШ № 17 у Сергея Николаевича Тяна. Занимаюсь уже около 5 лет, - рассказывает Григорий Менухов. - В том году стал участником, стал призером СЗФО, в этом году стал победителем этих же соревнований. Планирую победить в Первенстве России в этом году».

Восьмилетний Игорь Менухов в свои силы тоже верит, соперников уважает, но не боится. Даже успел обзавестись последователями. Для настоящих спортивных боев ребята его возраста маловаты, но они демонстрировали свои навыки во время показательных поединков.

Планы ребят, у которых журналисты «Арктик-ТВ» брали интервью перед соревнованиями, осуществились. Вероника Манько стала лучшей в своей возрастной и весовой категории, а Григорий Менухов занял почётное второе место.