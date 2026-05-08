Жёстко следить за качеством капитальных ремонтов в Печенгском округе пообещал губернатор Мурманской области Андрей Чибис

В ходе рабочей поездки глава региона проверил ход работ на объектах Печенги и Заполярного, а также Луостари и 19 километра.

В 2024-2025 годах в Печенге в рамках программы реновации ЗАТО выполнены капремонты в 14 многоквартирных домах, в том числе, заменены и инженерные сети.

Александра Мельник, жительница п.г.т. Печенга: «До этого стоял биометалл, его поменяли на чугунные батареи, после этого в разы улучшилось отопление. Именно подача тепла в дом, на старых батареях был перепад температур, зимой было очень холодно».

Рабочая поездка губернатора Андрея Чибиса началась с осмотра уже завершённых объектов. Внимание глава региона акцентировал на качестве исполнения работ, поэтому на жалобы жильцов домов точечно и в сжатые сроки потребовал отреагировать. Качественная инфраструктура даже самых небольших военных городов - задача приоритетная, в 19 километре выполнен ремонт 4 домов, в этом году планируют благоустроить дворовые территории и заняться дорогами.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Девушки, жёны наших героев, сами обращают внимание на то, что было и стало. Все мы помним ужасное состояние домов, затопленные подвалы, всё продувалось... Сейчас не сравнить, но нужно все эти работы завершить, потому что работ ещё много: и благоустройство, и завершение капремонтов домов, соцобъектов. Моё требование, крайне внимательное отношение к качеству работ».

Многое зависит от оперативности и реакции местных властей. Отметим, что Печенгский округ недавно возглавил Алексей Пеньшин, который круглосуточно на связи и в ручном режиме старается решать вопросы жителей.

Ангелина Ярлыкова, жительница п.г.т. 19 км: «Администрация - молодцы: у нас есть чат, куда мы скидываем проблемы, нам быстро отвечают, в силу возможностей своих делают. Хотелось бы, чтобы создали аварийную бригаду, чтобы люди не неделю ждали, а они быстро приезжали по вызову».

Осмотрел глава региона объекты также в Корзуново и Луостари. Проблемы в гарнизонах типичные: изношенность сетей, необходимость замены старых элементов детских и спортивных площадок и замечания к работе подрядчиков. Их ошибки находятся на особом контроле, а устранение результатов безответственного подхода должно быть завершено в установленные гарантийные сроки.

Но есть и индивидуальные проблемы, которые решить северянам просто не под силу. Например, несмотря на успешно реализуемую программу «Арктический гектар» и строительство жилья на участках, люди не могут добиться подключения к электричеству из-за многомиллионных счетов, выставленных Россетями. Об этом, в том числе, говорили в Заполярном на встрече с жителями.

Работу в округе по итогам поездки Андрей Чибис предложил выстроить адресно, особое внимание уделяя социальной сфере.

Отметим, что в Печенге запланировано строительство детского сада на 350 мест, уже построена школа и возведён жилой дом в Заполярном, выполнен большой комплекс по ремонту дорог, обновлены больше 190 квартир для семей военнослужащих.

