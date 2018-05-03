ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Волонтёры Победы оказывают помощь ветеранам и хранят память о Великой Отечественной войнеБЕЗ КОММЕНТАРИЕВ: Флотская столица готовится к параду Победы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»03.05.18 19:30

Жильцов с улицы Декабристов, 30 спасает администрация, а они выступают против

Нешуточные страсти разгорелись между администрацией Мурманска и жильцами дома № 30 по улице Декабристов. Людей принудительно заставляют покинуть свои квартиры, так как  здание представляет опасность для их жизни. Аварийную «деревяшку» в скором времени планируют расселить, но собственники  отказываются покидать своё жильё.

Дом под номером 30 на улице  Декабристов признан аварийным ещё в 2015 году. Но до недавнего времени расселить жителей деревяшки было  невозможно. Точку в  этой истории поставила экспертная комиссия, по оценкам которой здание в любую минуту может разрушится. Собственников сначала попросили съехать из опасных квартир, а потом  поставили ультиматум. Для перевозки  горожан  в пункты временного размещения направили микроавтобус. Помимо всего прочего, на территории двора для охраны имущества дежурят полицейские.

Основной вопрос, волнующий жильцов таков, почему именно дом на Декабристов, 30 принялись так срочно расселять? Ведь в Мурманске есть дома гораздо хуже. По  словам собственников, у дома никогда не было серьёзных проблем. Ещё год назад комиссия осмотрела его и сказала, что особых проблем с конструкцией дома нет. Жить можно.

Несмотря на это, экспертизой признано, что есть угроза обрушения несущих конструкций здания многоквартирного дома, вызванная воздействием паводковых вод.

- Сейчас, в связи с весенним периодом, в связи с обильным таянием снега у этого дома с 24 апреля наблюдались очень серьёзные деформации, которые превышают допустимые нормы, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Всем жильцам аварийного  дома предоставляется возможность переместиться в полностью оборудованный для жизни  пункт временного размещения. В дальнейшем будет решаться вопрос о предоставлении этим людям маневренного фонда.

Как отмечает глава администрации города Мурманска, у города, в связи с последними событиями с маневренным фондом, ситуация непростая. Мы это уже несколько раз обсуждали со СМИ. Но я напомню, во-первых, взрыв газа на лице Зелёной ,78 -  это целый подъезд. Напомню, это пожар на улице Володарского, 10, взрыв газа на улице Свердлова, 6/1. Поэтому ситуация непростая, но мы будем делать всё, чтобы максимально быстро предоставить людям маневренное жильё.

Постепенно городские  власти обещают перевести жильцов из маневренного фонда в новые квартиры по программе «Расселение ветхого и аварийного жилья». Однако, основная проблема состоит в том, что действие программы закончилось, а реализация проекта вновь начнётся, как минимум летом этого года. Но представители администрации держат ситуацию на контроле и регулярно встречаются с собственниками квартир аварийного дома. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
03.05.18: СМИ США сообщили о беспрецедентном решении Владимир Путина, президента России, которое будет объявлено после инаугурации, которая состоится 7 мая. А какого решения от главы РФ ждёте Вы?Проголосовало: 79 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Любовь
03.05.18 11:46
Не понимаю почему везде пишут , что минималка 25675. На самом деле 24558,60 руб. Северный коэффициент 40 процентов. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 сентября 2016 года N 472-ПП
Комментарий к новости:С 1 мая МРОТ сравнялся с прожиточным минимумом
Юляша Б. из Простоквашино.
02.05.18 17:14
А каков учебный план данного ОУ? Сколько учебных часов отведено на изучение профильных дисциплин? Стоит ждать ответ?
Комментарий к новости:Кадетская школа Мурманска открывает двери
Евгений
01.05.18 01:13
Спасибо огромное за поздравления... Спасибо, друзья!!! Я сделал то, что сделал бы каждый из нас... Я так считаю...
Комментарий к новости:«Донор года» - Евгений Моисеев за 12 лет донорского стажа имеет 81 донацию крови и её компонентов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире22:00«Я вернусь». Художественный сериал, 4 серия (16+)23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:30«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области продолжает отмечаться рост цен на бензин и у оптовиков, и на АЗС-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуКольская АЭС обеспечила выработку электроэнергии на 101%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 4 мая-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика