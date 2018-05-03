Жильцов с улицы Декабристов, 30 спасает администрация, а они выступают против

Нешуточные страсти разгорелись между администрацией Мурманска и жильцами дома № 30 по улице Декабристов. Людей принудительно заставляют покинуть свои квартиры, так как здание представляет опасность для их жизни. Аварийную «деревяшку» в скором времени планируют расселить, но собственники отказываются покидать своё жильё.

Дом под номером 30 на улице Декабристов признан аварийным ещё в 2015 году. Но до недавнего времени расселить жителей деревяшки было невозможно. Точку в этой истории поставила экспертная комиссия, по оценкам которой здание в любую минуту может разрушится. Собственников сначала попросили съехать из опасных квартир, а потом поставили ультиматум. Для перевозки горожан в пункты временного размещения направили микроавтобус. Помимо всего прочего, на территории двора для охраны имущества дежурят полицейские.

Основной вопрос, волнующий жильцов таков, почему именно дом на Декабристов, 30 принялись так срочно расселять? Ведь в Мурманске есть дома гораздо хуже. По словам собственников, у дома никогда не было серьёзных проблем. Ещё год назад комиссия осмотрела его и сказала, что особых проблем с конструкцией дома нет. Жить можно.

Несмотря на это, экспертизой признано, что есть угроза обрушения несущих конструкций здания многоквартирного дома, вызванная воздействием паводковых вод.

- Сейчас, в связи с весенним периодом, в связи с обильным таянием снега у этого дома с 24 апреля наблюдались очень серьёзные деформации, которые превышают допустимые нормы, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Всем жильцам аварийного дома предоставляется возможность переместиться в полностью оборудованный для жизни пункт временного размещения. В дальнейшем будет решаться вопрос о предоставлении этим людям маневренного фонда.

Как отмечает глава администрации города Мурманска, у города, в связи с последними событиями с маневренным фондом, ситуация непростая. Мы это уже несколько раз обсуждали со СМИ. Но я напомню, во-первых, взрыв газа на лице Зелёной ,78 - это целый подъезд. Напомню, это пожар на улице Володарского, 10, взрыв газа на улице Свердлова, 6/1. Поэтому ситуация непростая, но мы будем делать всё, чтобы максимально быстро предоставить людям маневренное жильё.

Постепенно городские власти обещают перевести жильцов из маневренного фонда в новые квартиры по программе «Расселение ветхого и аварийного жилья». Однако, основная проблема состоит в том, что действие программы закончилось, а реализация проекта вновь начнётся, как минимум летом этого года. Но представители администрации держат ситуацию на контроле и регулярно встречаются с собственниками квартир аварийного дома.