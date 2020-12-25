Пока на улице столбик термометра опускается все ниже, большинство мурманчан стараются согреться у сидя дома. Но не всем доступно такое, казалось бы, простое благо. Жильцы дома №3 по улице Кошевого замерзают в своих квартирах. А все, потому что у них уже несколько дней нет отопления.

Семнара Мамедова уже 4 дня мёрзнет в своей квартире, потому что в некоторых комнатах её жилища нет отопления. Пенсионерка признается, что исправно платит по всем счетам и удивляется, почему жилищники не выполняют свои обязательства.

Семнара Мамедова, жительница Мурманска: «Управляющая компания, директор наш, на каком основании ты выключил наше отопление? Ты у собственников спрашивал, что можно сдавать в аренду или нельзя? Сначала нас обеспечь, а потом сдавай. Мы не против. Значит, дальше мы пойдём в прокуратуру, я напишу Малахову. Почему мы люди должны страдать?».

Отопления нет ещё в квартирах некоторых жильцов дома. Они уже писали обращения в прокуратуру, правда, пока безрезультатно. Мы связались с соседкой Семнары Викторией по телефону, она поделилась с нами информацией, которую узнала от службы 051.

Виктория Гаврилина, соседка Серафимы Мамедовой: «В спортивном клубе, кажется, произошёл какой-то прорыв. Наш слесарь пришёл и отключил. А теперь компания наша говорит, что у них с ними договор не заключён. И ремонтировать они у них не будут ничего без заключения договора. Но у нас то договор заключён, мы то квитанции платим. Они нас обслуживают».

Управляющая компания на звонки жителей не отвечает, а диспетчерская служба не может повлиять на ситуацию: «Ваши заявки регулярно передаются в управляющую компанию. Почему она не исполняет ваши заявки, я вам не могу ответить на данный вопрос. У нас нет юридического права контролировать вашу управляющую компанию».

Но эта беда не единственная. Ещё замерзающие северяне никак не могут дождаться обещанного ремонта подъезда, света в нём и дезинсекции от непрошенных ползучих гостей. И пока они борются за право нормально жить, в город приходят морозные дни. А значит, ещё большие похолодания в их квартирах.